La Vastese va in trasferta a Lanciano dove affronta la Spal. La squadra frentana, che ha subito otto sconfitte e non ha mai vinto, ha 2 punti in classifica e occupa la penultima posizione. Una partita non impossibile per i ragazzi di Vecchiotti che nonostante tutto non devono sottovalutare l'avversario. Una vittoria permetterebbe ai biancorossi di restare in vetta alla classifica e proseguire la marcia verso la vittoria del campionato. Ad arbitrare l'incontro, che inizierà alle ore 14.30, sarà il signor Gilberto Gregoris di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Di Salvatore di Avezzano e Boffa di Chieti.

Nella seduta di rifinitura, che si è tenuta sabato mattina sul campo sintetico dell'Istituto San Gabriele di Vasto, scelta non casuale visto a Lanciano si giocherà su un campo simile, hanno lavorato a parte Avantaggiato e Vicentini che non saranno disponibili. A questo punto le scelte sembrano essere quasi obbligate, con una formazione spregiudicata che prevede Marconato in porta, la difesa a quattro con La Guardia, Baldini, Irmici e Piermattei, centrocampo con Di Santo e Luongo al centro, Della Penna e Soria sugli esterni alti e Aquino affiancato da uno tra Alberico e Sputore che rientra dalla squalifica.

Sono finiti in pareggio entrambi gli anticipi di sabato: Virtus Ortona-Moscufo 0-0, Lauretum-Tre Ville 1-1.