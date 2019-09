"Puntiamo sull'elevata qualità. Ma quest'anno avremo anche una novità assoluta: i Concerti di Primavera per i giovani talenti. Un evento che non sarà riservato solo al 2013, ma dovrà diventare un appuntamento fisso nella stagione concertistica". Raffaele Bellafronte, direttore artistico del Teatro Rossetti, sintetizza con queste parole il calendario 2012-2013, presentato ieri nel foyer del gioello dell'architettura storica vastese insieme all'assessore alla Cultura, Anna Suriani, e al vice presidente del Consiglio comunale, Luigi Marcello.

"Un teatro piccolo", 156 posti, "ma noi ci crediamo con un calendario di qualità", dice la Suriani. "Proprio per l'alto livello degli spettacoli, per la prima volta ci è stato chiesto da una compagnia teatrale di Campobasso il noleggio a pagamento della struttura, per la cifra di mille euro per una serata", spiega Bellafronte. "Questo interesse per una struttura piccola come la nostra è stato reso possibile dalla levatura degli eventi organizzati e dalla vetrina offerta dal sito internet su sui si sono registrate 500mila visualizzazioni, 90mila delle quali per le dirette streaming dei concerti. In un periodo così difficile l'organizzazione è sorretta dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Carichieti".

La presentazione del Comune - Domenica 11 novembre alle ore 17:30 si terrà il concerto d’inaugurazione della nuova stagione concertistica 2012/13 del Teatro Rossetti di Vasto con il grande pianista ucraino Alexander Romanovky. Il suo grande talento si manifesta sulla scena internazionale con la vittoria, a soli diciassette anni, del Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano.

Hanno fatto seguito tre cd sull’etichetta Decca con le musiche di Schumann, Brahms, Rachmaninov e Beethoven che sono stati altamente acclamati dalla critica internazionale. Per il suo grande talento è stato invitato nei Festival e nelle sale da concerto più importanti del mondo. Il New York Times ha definito Romanovsky “speciale, non solo possiede una tecnica straordinaria e la creatività nei colori e nella fantasia, ma è anche un musicista sensibile e un lucido interprete.”

Grandi aspettative perciò, non solo per il suo ritorno dopo quattro anni sul palco del “Rossetti” ma anche per il programma proposto: due assoluti capolavori del romanticismo, le Variazioni sopra un tema di Paganini Op.35, I e II libro di Johannes Brahms e i 24 Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin. Tutto questo sarà preceduto da un’anteprima: la Sonata II di Raffaele Bellafronte che Alexander Romanovky eseguirà in prima mondiale nei prossimi mesi negli Stati Uniti.La Stagione, sostenuta in modo lungimirante dell’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Carichieti, proseguirà fino alla Pasqua 2013 con grandi nomi del concertismo internazionale e con l’apertura anche agli “altri” linguaggi della musica riservando sempre grandi emozioni. L’intero calendario è consultabile sul sito del Teatro:www.teatrorossetti.it

La biglietteria del Teatro sarà aperta un’ora prima del concerto. Posto unico € 10,00Il direttore artistico, dopo aver spiegato nel dettaglio il percorso concertistico della nuova stagione, ha annunciato che nel 2013 il Teatro Rossetti inaugurerà !

anche una nuova rassegna denominata Concerti Primavera destinata ai giovani talenti del nostro territorio".

Il teatro - I posti totali sono 156. Platea: 64 posti; Palchi di primo ordine: 28 posti; Palchi di secondo ordine: 32; Palchi di terzo ordine: 32 posti.