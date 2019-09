San Salvo Democratica preoccupata:

San Salvo Democratica è preoccupata di come l'attuale amministrazione di centrodestra ha gestito in questi mesi la città. A farlo presente sono i rappresentanti del partito in consiglio comunale: Gabriele Marchese, Domenico Di Stefano e Angelo Angelucci. Secondo loro manca un progetto e in questo modo c'è il rischio che quanto fatto di buono in precedenza venga meno. "Il centrodestra ha fatto delle scelte sbagliate - ha detto Marchese - facendo annunci e proclami che in città non si sono concretizzati. Vediamo che i problemi aumentano e invece di trovare delle soluzioni si fa a gara a scaricare le responsabilità sull'amministrazione precedente".



Poi l'ex sindaco ha chiarito il senso delle sue parole: "Il centrodestra ha il compito di governare la città, ci preoccupa che non abbia un'idea, un progetto, non hanno fatto nulla di nuovo. In questo modo San Salvo rischia di perdere la leadership all'interno del territorio. Ci sono 360 lavoratori della Denso - ha proseguito Marchese - che avranno un contratto di solidarietà, l'amministrazione cosa fa per loro? Ha dato dei soldi alle aziende invece di aiutare i disoccupati e le famiglie, non puntando sul sociale. Spendere un milione di euro in 10 anni per il campo sportivo ci sembra inopportuno. Noi non diciamo di non sostenere le aziende, ma è meglio sostenere le famiglie, soprattutto in un periodo come questo, evitiamo di sperperare".



Sulla questione debiti il consigliere comunale è perentorio: "Cercano di confondere le idee ai cittadini, i debiti sono inesistenti, ci sono un milione e mezzo di euro di saldo cassa attivo, lo dicono gli organi competenti. La loro è propaganda, hanno un ufficio stampa che invia 3/4 documenti al giorno che non rappresentano nulla di concreto, la città ha bisogno di concretezza. Per non parlare dei progetti che sono rimasti fermi, adesso vogliono fare l'isola ecologica da un'altra parte, in una zona, vicino all'Euro Ortofrutticola, dove sarebbe nocivo per le aziende circostanti, abbiamo indicato un'altra zona, ma le nostre proposte in consiglio comunale non vengono ascoltate".

"Non vogliamo fare opposizione a priori - ha aggiunto Di Stefano - anche per questo motivo preferiamo definirci minoranza, vogliamo supportare la maggioranza con le nostre proposte. Siamo preoccupati per questa situazione, vogliamo migliorare la città e lo faremo proponendo, c'è bisogno della partecipazione di tutti. C'è un progetto per il campo sportivo in sintetico, ma non era meglio usare quei soldi per l'Imu, sulla mensa scolastica o sul trasposto scolastico? Vanno fatte delle scelte e stabilite quali sono le priorità".

"Non ci si può chiudere a riccio quando si prendono le decisioni - ha concluso Angelucci - ci sono problemi che sono più importanti, non è giusto che le persone che hanno perso il lavoro paghino l'Imu e che nessuno le aiuti".