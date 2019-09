Lapenna non molla. Non cambia né la Giunta, né la maggioranza. E' muro contro muro tra i socialisti e gli altri partiti della maggioranza. "Sono senza parole", dice a caldo Luigi Rampa, segretario del Psi di Vasto. Sono le 17.30 quando "sto leggendo adesso le dichiarazioni del sindaco. Vedo che anche lui si nasconde dietro la scusa degli altri partiti: dicono che non abbiamo presentato la lista alle elezioni del 2011. Lapenna ha dimenticato che ne 2006 l'avevamo presentata, ma lui ci ha cacciato ugualmente dalla Giunta. In uno degli incontri ci aveva detto che la nostra richiesta è legittima. Ora ha cambiato idea".

Il Parito socialista non molla il braccio di ferro col primo cittadino. "Al momento - dichiara Rampa - non so dire quale decisione prenderemo insieme ai consiglieri comunali. Domani o al massimo lunedì ci riuniremo per decidere. Vedo che l'asse della maggioranza si sta spostando molto a sinistra e questo potrebbe creare malumori in altri consiglieri comunali. Non è detto che a tutti piaccia questa linea politica che, tra l'altro, non tiene conto dell'accordo nazionale raggiunto a Roma tra Bersani e il Psi. In sostanza - sostiene Rampa - a Vasto i socialisti vengono cacciati dalla maggioranza. Ma noi non viviamo di assessorati".