Oggi pomeriggio alle ore 15.00 presso la sede del Gruppo D'Angelo&Antenucci in via Belgio 12 a San Salvo si svolgerà la presentazione ufficiale della squadra degli Amici del Basket che parteciperà al campionato regionale di Serie D.

Protagonisti saranno la prima squadra, lo staff tecnico e societario e le formazioni giovanili.

Alle 18.30 nella palestra dell'Itc Mattioli in via De Gasperi/Monte Grappa è in programma la partita di campionato contro la Virtus Bk Montesilvano.