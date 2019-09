Se la maggioranza dovesse andare in crisi, Luciano Lapenna si ricandiderebbe alla carica di sindaco di Vasto. E' lui stesso a dirlo nella conferenza stampa post-vertice di maggioranza. Coi socialisti sull'Aventino in attesa di un assessorato che, salvo clamorosi colpi di scena, non arriverà, il sindaco dichiara: "All'interno di questa maggioranza chiedo il rispetto del voto popolare" del 2011, quando il Psi non aveva una sua lista, ma un solo candidato, presentatosi come indipendente nelle file del Pd. "Siamo in grado di rispettare il voto popolare? In caso contrario, con la stessa onestà tornerò a chiedere agli elettori la fiducia".

Nei confronti del Psi "ci può essere una proposta alternativa", ma "finiamola di fare i discorsi delle poltrone e pensiamo al bene di Vasto".