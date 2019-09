Niente da fare per il Real Tigre che contro il Borrello di Donato Anzivino non va oltre il pareggio. Padroni di casa in vantaggio al 15' del primo tempo con un gol di Ferrazzo, poi a inizio ripresa il Borrello pareggia con Mainella. I vastesi hanno dovuto fare a meno dopo dieci minuti di Portellini uscito per infortunio, mentre è stato espulso, dal signor Di Nardo di Lanciano, per proteste mister Liberatore al 14'. Ad assistere al big match della Prima Categoria, oltre all'allenatore della Vastese Massimo Vecchiotti, anche il direttore sportivo Alfonso Calvitti e i giocatori Luongo, Sputore, Aquino, Napolitano e Vino.

La cronaca. Nel primo tempo non succede molto, al 3' su calcio d'angolo interviene Manzi di testa che manda fuori, al 14' l'allenatore del Real Tigre Liberatore protesta per una decisione arbitrale e viene espulso. Il gioco ricomincia immediatamente e in contropiede Ferrazzo imbeccato da Mastrangioli si ritrova solo davanti a Samuele Mainella e firma la rete del vantaggio. La partita resta nervosa e il Real Tigre, che evidentemente sente anche l'importanza della posta in palio, non gioca come sa fare, anche se riesce a controllare il risultato, nonostante un arbitraggio che lascia a desiderare. Alla fine saranno cinque gli ammoniti per la squadra vastese.

Nella ripresa il Borrello pareggia al 2', cross dalla sinistra di Colasante, testa di Mattia Mainella ed è 1-1, l'autore del gol ci riprova al 11' con un tiro dalla distanza che va a lato, al 17' Ferrazzo riceve una buona palla in area, calcia, ma il portiere para. Al 27' c'è un'occasione per Verna, Smerilli è attento. Al 30' bel tiro di Sottile, l'estremo difensore ospite non trattiene, ma Ferrazzo che è vicino al pallone non riesce ad arrivarci, al 36' un altro tentativo di Sottile viene neutralizzato in angolo, al 38' Romilio fa tutto bene tranne il tiro, al 40' il Borrello batte una punizione posizione pericolosa con Mainella, ma non succede nulla. Per il Real Tigre un punto sudato e meritato, la squadra di Liberatore ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque, oggi avrebbe meritato di vincere, ma l'infortunio di Portellini e le troppe ammonizioni l'hanno limitata.

Tabellino

Real Tigre-Borrello 1-1 (1-0)

Reti: 15' Ferrazzo (R), 2' st Mainella (B)

Real Tigre: Smerilli, Sabatini, Manzi, Vetta, Sanconcordio, Sottile, Mastrangioli, Spadaccini, Carlucci (37' st Stivaletta), Ferrazzo, Portellini (10' Menabuoni, 23' st Romilio). A disposizione Santini, Bogatsu, Bozzelli, Della Penna. Allenatore Antonio Liberatore.

Borrello: Maniella S., D'Ortona, Di Benedetto, Lupo, Di Giuseppe, Filomarino, Scopinaro, De Cillis (9' st Cancellier), Scalizzi (18' st Pacella), Mainella M., Colasante (24' st Verna). A disposizione Antonelli, D'Amario, Oggioni. Allenatore Donato Anzivino.

Arbitro: Giuseppe Di Nardo di Lanciano

Ammoniti: Manzi (R), Vetta (R), Spadaccini (R), Carlucci (R), Ferrazzo (R), Filomarino (B), Mainella M. (B)

Espulso: Liberatore al 14' per proteste