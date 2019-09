Ha conquistato il decimo tempo in griglia Andrea Iannone, nel gran premio di Valencia, che chiude la stagione del Motomondiale. A conquistare la pole position è stato Pol Espargaro, che ha preceduto il neo campione del mondo Marc Marquez, retrocesso in classifica dopo una penalità. Nell'ultimo turno di prove libere il pilota vastese era stato molto veloce, staccando il secondo tempo. Nelle qualifiche, poi, Iannone ha girato con il miglior tempo di 1'36.016, ottenendo così un posto nella terza fila.

Per lui quella spagnola sarà l'ultima gara in Moto 2. Già da lunedì avrà modo di prendere contatto con la sua nuova moto, la Ducati Desmosedici, con cui ha già compiuto test straordinari. Però, come ha ricordato lui al termine delle qualifiche, c'è prima da concludere al meglio la stagione, conservando il terzo posto nella classifica iridata. Non sarà semplice, perchè il suo avversario diretto Luthi partirà dalla seconda casella in griglia.

"Questa mattina siamo stati molto veloci e competitivi - ha detto Iannone-, ma non è stata una giornata facile. Il mio feeling con la moto non era ottimale: stiamo lavorando per limitare il chattering e per migliorare la performance della Speed Up in uscita di curva, in modo tale da avere più grip.

Il nostro obiettivo è ovviamente di girare più forte e restare davanti. In gara domani ci tengo a battagliare e a dare il massimo per un buon risultato. Per me è molto importante chiudere questi tre anni in Moto2 positivamente, e domani ci impegneremo per sfruttare al meglio il warm up per risolvere qualche problema di messa a punto ed essere poi competitivi al massimo in gara."