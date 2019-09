La maggioranza non cambia. E nemmeno la Giunta, che è nata dal risultato delle elezioni del 2011, quando il Psi non si è presentato agli elettori con una sua lista. Luciano Lapenna non cede. Allo stato attuale delle cose, i socialisti non avranno l'assessorato che hanno chiesto. Gli altri cinque partiti del centrosinistra hanno detto no anche nell'ultimo vertice, quello di stamani, disertato dal Psi.

Il vertice - La squadra non c'è. I partiti della maggioranza rimangono fermi sulle loro posizioni. Nessuno farà un passo indietro. Pd, Sel, Idv, Giustizia sociale e Rifondazione comunista sbarrano la strada ai socialisti. Il Psi non avrà l'assessore che ha chiesto al sindaco. Queste le prime indiscrezioni che trapelano dal vertice di maggioranza di stamani. In muncipio il convitato di pietra era proprio il Partito socialista, che ieri ha annunciato di non voler partecipare alle riunioni di coalizione fino a quando il sindaco, Luciano Lapenna, non risponderà alle richieste che la rosa ha messo nero su bianco a settembre, in una lettera consegnata al primo cittadino.

Lapenna ha convocato per oggi alle 15.30 una conferenza stampa. Nessuno sa cosa ha intenzione di annunciare. "Se c'è la maggioranza, si va avanti. Se no, tutti a casa e si torna a votare", commenta un attivista del centrosinistra.

L'attesa - Oggi si decide. Faccia a faccia urgente stamani in municipio sul futuro dell'amministrazione comunale. I partiti si ritroveranno alle 10 nella Sala del Gonfalone, attorno al tavolo in cui si riunisce la Giunta.

Ed è proprio il futuro assetto della squadra di governo della città a creare tensioni nella coalizione che ha vinto le elezioni del 2011. A distanza di un anno e 5 mesi tira sempre più aria di rimpasto. Pesa l'ultimatum del Partito socialista, che in una lettera consegnata al sindaco, Luciano Lapenna, a fine settembre ha messo nero su bianco tre richieste: un assessore al Psi, riduzione da 7 a 6 del numero degli assessorati e rilancio dell'azione amministrativa sulla base del programma presentato un anno e mezzo fa agli elettori. Se le prime due richieste fossero accolte dal primo cittadino, due degli attuali assessori perderebbero il posto.

Che i rapporti interni al centrosinistra non fossero tutti rose e fiori lo si sapeva da prima delle elezioni. Tensioni che sono riemerse già a giugno dello scorso anno nelle poco edificanti tre settimane di trattative per la formazione della Giunta.

Nel frattempo, i socialisti, che avevano eletto Gabriele Barisano come indipendente nella lista del Partito democratico, hanno fatto campagna acquisti, annettendo nelle loro file Luigi Masciulli e Corrado Sabatini, entrambi trandizionalmente di area Psi, ma eletti con liste diverse: in Giustizia sociale Masciulli (che negli ultimi due mesi non ha mai nascosto di ambire all'assessorato) e nell'Idv Sabatini, che sotto il simbolo dei dipietristi è stato anche assessore comunale ai Lavori pubblici.

Dopo l'ultimatum lanciato dai segretari regionale e provinciale, Massimo Carugno e Tiziano Vicoli, il Psi rincara la dose. Ieri il segretario cittadino, Luigi Rampa, ha diffuso un nuovo comunicato in cui annuncia che loro non parteciperanno alle riunioni di coalizione fino a quando non avranno ottenuto una risposta dal sindaco.

Con tre consiglieri, la rosa ha i numeri per mandare sotto l'amministrazione Lapenna, mettendola in minoranza nell'aula Vennitti.

Oggi la resa dei conti.