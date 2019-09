Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione degli Amici del Basket San Salvo, squadra che disputa il campionato di serie D. Dopo l'entusiasmante cavalcata dello scorso campionato, con la squadra mai sconfitta sul campo, si riparte per una nuova avventura con la voglia di conquistare subito una nuova promozione.

Sono stati Alberto Antenucci, presidente, e Mario D'Angelo, patron, a fare gli onori di casa nella cerimonia che si è svolta nella sede della loro attività. Una passione per lo sport, quella del gruppo D'Angelo e Antenucci, che affonda le radici nel tempo e che ha permesso di riportare il basket a San Salvo, con l'ambizione di arrivare in alto.

Squadra rinnovata, affidata alla sapiente guida di coach Linda Ialacci, con un roster composto da giocatori d'esperienza, su tutti Saverio Celenza e Sergio Desiati, e giovani con tanta voglia di giocare. "Ma a noi piace vincere", ha detto senza mezzi termini Celenza.

"Questo è un grande gruppo - ha detto coach Ialacci-, nato sui campetti dell'oratorio salesiano tanti e tanti anni fa. Noi scendiamo in campo sempre per cercare la vittoria, ma in questa stagione sappiamo che ci sono almeno 4-5 squadre che ci daranno filo da torcere". Al gruppo nato l'anno scorso si sono aggiunti il gigante ungherese Saby Toth, vincitore del campionato di C con la BCC Vasto Basket e qualche altro elemento d'esperienza.

Si punterà molto anche sul settore giovanile, con tanti bambini già innamorati della palla a spicchi e che vogliono seguire le gesta dei loro "fratelli maggiori". La novità di quest'anno è anche il campo di gioco. Ci si sposta dalla palestra di San Salvo Marina a quella dell'Itc Mattioli di San Salvo.

Presente anche il vicensidaco e assessore allo Sport, Angiolino Chiacchia, che ha ricevuto in dono la canotta della squadra. Sostegno agli Amici del Basket è stato garantito anche da Nicola Argirò, nella doppia veste di amministratore regionale e appassionato di pallacanestro.

Ora la parola passa al campo, con il grande entusiasmo di società, tecnici e dirigenti. Perchè in fondo, poi, è sempre un gioco. "Vi aspettiamo numerosi a vedere le partite -ha detto Saverio Celenza -. E poi, che si vinca o si perda, a fine gara si fa festa tutti insieme con il rinfresco del terzo tempo allestito grazie alla collaborazione di tante mamme".