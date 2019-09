Anche in piazza Rossetti è corsa contro il tempo per salvare le palme malate. Il punteruolo rosso si sta diffondendo a una velocità impressionante anche nel centro di Vasto. In tutta la città sono a rischio 500 palme.

Se a Vasto Marina la cura è iniziata la scorsa settimana, ora gli addetti della T.L. Vivai Piante di Bisceglie si sono spostati in piazza Rossetti, dove hanno incappucciato e somministrato il trattamento fitoterapico ai primi due alberi aggrediti dal micidiale coleottero che le divora dall'interno.