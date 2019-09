E' arrivata oggi pomeriggio dopo le 17. Una folla di fedeli ha accolto la reliquia del Beato Giovanni Paolo II Villa dinamica del quartiere San Paolo. Tra gli applausi, alla presenza di confraternite religiose e sindaci del Vastese, è stata portata in processione verso la chiesa, gremita di gente.

L'attesa - Oggi è il grande giorno dell'arrivo a Vasto della reliquia del Beato Giovanni Paolo II. Un appuntamento fortemente voluto dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, in occasione dell'Anno della Fede indetto da papa Benedetto XVI per la chiesa cattolica.

L'ampolla con il sangue di Papa Wojtyla, custodita in una scultura che riproduce il libro che fu posto sulla bara durante i suoi funerali, arriverà oggi pomeriggio alle 17. Appuntamento alla villa dinamica del quartiere San Paolo, da dove sarà portata in processione fino alla parrocchia di San Paolo Apostolo. Qui la reliquia sarà conservata fino al 18 novembre e si muoverà solo in occasione della visita alla casa circondariale di Torre Sinello e all'ospedale san Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Il programma dei 10 giorni- spiega don Gianni Sciorra- risponde al criterio di vivere insieme un evento di fede e di riflessione che aiuti tutti, comunità di credenti e singoli fedeli, a rivisitare l'insegnamento di Karol Józef Wojtyla su 13 grandi temi e relazioni:

Il programma (clicca qui)

Giovanni Paolo II: perché Santo?

Giovanni Paolo II e i giovani;

Giovanni Paolo II e il mondo della solidarietà;

Giovanni Paolo II e il mondo della sofferenza;

Giovanni Paolo II e la "missio ad gentes";

Giovanni Paolo II e l'Eucaristia;

Giovanni Paolo II e il mondo della comunicazione;

Giovanni Paolo II e la famiglia;

Giovanni Paolo II e il mondo dello sport;

Giovanni Paolo II e il mondo degli artisti;

Giovanni Paolo II e Maria;

Giovanni Paolo II e la santità;

Giovanni Paolo II e il mondo del lavoro.

A presentare questi temi ci saranno Mons. Slawomir Oder, il Postulatore nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II, alcuni Sacerdoti responsabili della pastorale diocesana e 4 testimoni laici:

Fabio Zavattaro, Giornalista RAI, vaticanista.

Giancarlo Abete, Presidente della F.I.G.C.

Claudia Koll, Attrice.

Raffaele Bonanni, Segretario Generale della CISL.

La Reliquia del sangue del Beato Giovanni Paolo II sarà esposta in chiesa tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 23.30 (e-mail: parrocchiasanpaolovasto@gmail.com).

Nei locali della Parrocchia sarà allestita una Mostra fotografica e documentaria che presenta la vita di Karol Józef Wojtyla, con il seguente orario di apertura: 8.00-13.00/15.00-18.00 (e-mail: parrocchiasanpaolovasto@gmail.com)"-