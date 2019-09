Licenziamenti alla New Trade, Pd:

“Non vogliamo alimentare facili, inutili e strumentali polemiche ma chiediamo chiarezza assoluta su quali contenuti concreti si sia basato l’accordo sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico nel giugno scorso allorquando si firmò l’accordo per la riconversione dell’ex Golden Lady di Gissi con la Silda Invest di Porto Sant’Elpidio, che lavora nel campo delle calzature, e la New Trade di Prato che ricicla, igienizza e rivende come ingrosso gli indumenti usati". Lo dichiara Camillo D'Amico, capogruppo del Pd in Consiglio provinciale, dopo le due vicende che mettono a rischio il futuro dei lavoratori della New Trade: il sequestro dei capannoni eseguito dal Corpo forestale dello Stato e il licenziamento di 12 operai dopo un periodo di formazione.

"Vogliamo chiarezza - polemizza D'Amico - soprattutto da Provincia e Regione che erano lì presenti nelle loro massime espressioni istituzionali, hanno offerto garanzie ma ne avrebbero dovute anche chiedere visto che adesso, pare, la New Trade non abbia compiuto iter burocratici in tempi utili e non sarebbe a norma per l’attività già avviata. Presto verrà verificato se le contestazioni formali mosse alla New Trade dal corpo forestale siano fondate. E’ importante fare presto per evitare di interrompere bruscamente un attività che era appena agli inizi, ha bisogno concreto dell’aiuto del territorio per la fornitura della materia prima da lavorare ed allo scopo di stabilizzare i livelli occupazionali. Siamo d’accordo con le organizzazioni sindacali perchè venga convocato un tavolo di confronto e verifica in maniera solerte anche per verificare le ragioni del perché 12 lavoratori siano stati licenziati dalla New Trade senza neanche far passare i giorni utili alla necessaria formazione ed oggi si ritrovano ad avere nessuna copertura assicurativa. Chiederemo di partecipare con una nostra rappresentanza. I lavoratori sappino che siamo loro vicini e non li lasceremo soli".