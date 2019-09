L'episodio risale ai primi del mese, quando a Lentella il proprietario di una cagnolina incinta ha legato l'animale alla propria automobile con una catena e l'ha portata in giro per il paese. A chi gli aveva chiesto spiegazioni per il suo indegno comportamento l'irresponsabile ha risposto che non voleva sporcare la macchina.



Nella giornata di ieri, il dottor Genovesi, del servizio veterinario ASL, avvisato dell'accaduto ha effettuato un sopralluogo insieme a un'associata di Amici di Zampa, che è una guardia zoofila, ed è stato deciso di togliere il cane, che nel frattempo aveva partorito, alla persona responsabile dell'accaduto.

Il soggetto verrà denunciato e l'associazione Amici di Zampa si costituirà parte civile. "Le persone non sono certo obbligate ad amare i cani e gli animali - ha dichiarato Rosanna Florio, presidente di Amici di Zampa - ma devono comunque rispettarli".