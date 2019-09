Quando la reliquia fa il suo ingresso nella piazza al centro della Villa Falcone e Borsellino la grande folla accorsa per l'occasione si scioglie in un lungo applauso. Da oggi e fino al 18 novembre, sarà a Vasto l'ampolla con il sangue del Beato Giovanni Paolo II. C'erano tutte le confraternite cittadine, i cavalieri del Santo Sepolcro, l'Anmi e tanti sindaci del vastese in fascia tricolore, oltre alle forze dell'ordine che hanno garantito la sicurezza.

Con don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo e "motore" di questo importante appuntamento, c'era monsignor Oder, postulatore della causa di beatificazione di Papa Wojtyla. Dalla villa i fedeli hanno accompagnato la reliquia, conservata in un libro che riproduce quello poggiato sulla bara del Pontefice durante i suoi funerali, fino alla chiesa di San Paolo Apostolo.

Qui è stato monsignor Oder a spiegare il senso di questa reliquia. "Il sangue è il simbolo del servizio reso dal Papa al Signore, il suo affidarsi completamente a lui, facendo della sua vita un dono per gli altri". Il racconto parte dal Wojtyla studente e parroco, fino al suo lungo pontificato, che ha rivestito una grande importanza non solo per la Chiesa ma per l'umanità tutta.

Questa sera il primo appuntamento con la veglia dei giovani della Diocesi di Chieti-Vasto. Poi, una serie di appuntamenti con testimoni della Chiesa diocesana e con personaggi laici che tracceranno i diversi profili che hanno caratterizzato la vita di Giovanni Paolo II.