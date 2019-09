Sabato la Virtus Cupello C5 farà visita al Penne C5 squadra neopromossa ma con molti giovani validi che dopo quattro giornate ha perso una sola partita, proprio nell'ultimo turno disputato contro il Celtic Chieti, ed è seconda in classifica con 9 punti. Per quanto riguarda le squalifiche il Penne ha fuori mister Marco Di Michele fino al 14 novembre dopo la partita di sabato.



La Virtus invece deve far a meno di Domenico D'Ercole che è stato espulso sabato contro il Francavilla e squalificato per due giornate, ma rientrerà Alessio Perazzoli dopo aver scontato due giornate di squalifica. Dopo la buona prova contro il Francavilla, anche se sconfitti, il presidente Luigi Meninni chiede conferma con un risultato positivo.

La Virtus è partita molto male in questo avvio di campionato e urgono risultati positivi per non rischiare di ritorvarsi nelle posizioni basse della classifica.