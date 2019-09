Il Psi non parteciperà più alle riunioni di maggioranza, almeno fino a quando non avrà ottenuto dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, una risposta sulle tre richieste presentate a settembre: nomina di un assessore socialista, riduzione da 7 a 6 del numero degli assessorati e rilancio dell'azione amministrativa sulla base del programma con cui il centrosinistra ha vinto le elezioni comunali del 2011.

Il comunicato ufficiale - "Il Direttivo del Psi, alla presenza del segretario provinciale Tiziano Vicoli, si è riunito per esaminare i principali temi dell’agenda politica amministrativa. Ritiene inopportuno ed inefficace il ricorso al Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar contro la realizzazione della Biomassa di Punta Penna, perchè di fatto esclude la soluzione politica. Il rischio è che in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, non si insista e non si proceda con atti amministrativi e politici per meglio armonizzare lo sviluppo turistico e industriale dell’area.



Condivide ed è soddisfatto per la imminente firma della delibera di adozione del Piano Regolatore Portuale ed auspica tempi stretti per la conclusione dell’iter autorizzativo. Esprime molta preoccupazione per la grave e durevole crisi occupazionale che colpisce il nostro territorio nelle varie realtà produttive. Constata che è passato piu’ di un mese da quando è stata consegnata la lettera al Sindaco in cui si poneva questioni politiche per il futuro amministrativo della citta’. su cui molto è stato scritto e detto in queste ultime settimane, spesso sopra le righe, e con qualche forza politica che è arrivata fino all’offesa. Nonostante tutto si è restati, rispettosamente, in attesa delle risposte da parte del sindaco che a tutt’oggi non ci sono state.

Ribadisce la decisione dei consiglieri e della segreteria locale del Psi di non partecipare alle imminenti riunioni di maggioranza, e resta in attesa di comunicazioni formali da parte del sindaco, per poi decidere se permangono ancora le condizioni per proseguire un cammino comune con l’amministrazione Lapenna. Condivide la linea politica nazionale del partito e ribadisce il sostegno a Bersani candidato alle primarie di coalizione".