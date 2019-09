Il motomondiale arriva a Valencia per chiudere la stagione 2012. I titoli sono già stati assegnati, resta ancora da definire la composizione dei podi iridati. Per Andrea Iannone sarà un Gran Premio speciale. C'è da difendere il terzo posto nella classifica generale dalla rimonta di Luthi. Ma soprattutto sarà il suo ultimo Gran Premio nella classe Moto2.

Dopo il fine settimana di corsa, a partire da lunedì, i piloti effettueranno i primi test su quelle che saranno le moto della stagione 2013. Qualche giorno di prove sul tracciato iberico e poi vacanza fino all'avvio dei test per la nuova annata. Il pilota vastese, chiamato a fare il grande salto in Moto Gp, potrà tornare in sella alla Ducati Desmosedici. Nell'ultimo test da lui effettuato, ad inizio settembre al Mugello, Iannone aveva staccato tempi migliori di quelli fatti da Valentino Rossi con la stessa moto.

Questo la dice lunga sulle sue potenzialità. Del resto, anche nell'ultima stagione, Ian 29 ha evidenziato classe e capacità di guida superiori alla media. Solo le scarse performance della sua Speed Master lo hanno tenuto lontano dalla lotta per la vittoria del mondiale.

Sarà quindi un fine settimana intenso. C'è da salutare nel migliore dei modi l'esperienza in Moto2, magari facendo uno scherzetto ai piloti spagnoli sulla pista di casa, e poi ci si tufferà in questa nuova avventura. Come da tradizione sul circuito di Valencia ci sarà una nutrita rappresentanza di tifosi vastesi, che non vedono l'ora di poter ammirare il loro beniamino in sella ad uno dei bolidi di Borgo Panigale. Con l'auspicio che la Moto Gp regali tante soddisfazioni ad Andrea Iannone.