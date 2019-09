Arraffa nel supermercato 24 bottiglie di superalcolici, ma stavolta il ladro che si aggira tra gli scaffali viene bloccato denunciato.

"Non è rimasto impunito, questa volta, l’ennesimo furto ai danni di un supermercato del posto", si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri. "I militari del locale Nucleo Radiomobile hanno fermato e controllato il cittadino rumeno 47enne M.C, che nel bagagliaio della sua macchina custodiva ventiquattro bottiglie di superalcolici di varie marche e undici confezioni di caffè per i quali non è stato in grado di dimostrare il legittimo possesso. Dopo aver accertato che la merce era stata asportata da un vicino centro commerciale, i carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica".

I furti tra gli scaffali degli iper sono sempre più frequenti. Stavolta, però, non si tratta di persone che rubano per fame.