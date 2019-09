Hanno risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. Sono comparsi stamani dinanzi al gip del Tribunale di Vasto, Stefania Izzi, il 35enne vastese e il 28enne marocchino accusati di aver scippato il 5 novembre una pensionata in via Anelli, all'uscita dalla chiesetta di Santa Filomena.

Su di loro pende l'ipotesi di reato di furto con strappo. "Il mio assistito si dichiara estraneo alla vicenda", dice l'avvocato Vincenzo Chielli, legale dell'italiano. "Il giudice non ha convalidato il fermo perché non c'erano gli estremi per farlo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere. A breve presenterò istanza di remissione in libertà al Tribunale del riesame".

Non si sbottona, invece, Arnaldo Tascione, legale dello straniero: "Dico solo che non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ho chiesto la scarcerazione. Il magistrato deciderà entro cinque giorni. L'episodio contestato si è verificato in via Anelli, davanti alla chiesa di Santa Filomena, dove ad una donna è stata strappata la collanina d'oro".