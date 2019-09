Sarà Rosy Bindi a lanciare il 14 novembre a Vasto la campagna per le primarie del comitato pro Bersani.

Ufficio primarie - “E' stato aperto anche a Vasto, presso il Politeama Ruzzi in Corso Italia n. 5, l'ufficio elettorale per le primarie della Coalizione del centro sinistra Italia Bene Comune che si svolgeranno domenica 25 novembre 2012”. Lo annunciano i responsabili della struttura, Domenico Cavacini (Pd), Sante Cianci (Sel) e Luigi Rampa (Psi). “Presso tale ufficio sarà possibile registrarsi all'Albo delle elettrici e degli elettori del centrosinistra dalle 18.00 alle 20.30 dal lunedì al sabato. Si ricorda che è possibile anche registrarsi on-line sul sito: www.primarieitaliabenecomune.it, in questo caso occorrerà comunque recarsi presso l'ufficio elettorale per ritirare il

certificato di elettore del centrosinistra, indispensabile per votare il 25 novembre”.