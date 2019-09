Il turno infrasettimanale del campionato di pallavolo di serie C porta un'amarezza in casa della San Gabriele Volley. Nella trasferta di Francavilla Mariani e compagne rimediano una sconfitta che ha il sapore di un'occasione persa per poter allungare ulteriormente in classifica in ottica salvezza.

Le vastesi erano partite bene, portandosi agevolmente in vantaggio. Poi, un banale errore in appoggio sul 18-13 ha fatto scaturire una serie di imprecisioni che hanno innervosito le ragazze della San Gabriele, dando la carica allo stesso tempo alle pescaresi, che hanno iniziato a giocare alla perfezione. Così il primo set è andato alle padrone di casa. Stesso discorso nel secondo parziale, con il Francavilla che ha vinto 25-17. Nel terzo set, però, Marcovecchio è riuscito a dare fiducia alle sue giocatrici, che hanno ripreso a giocare come sanno, conquistando il parziale per 25-20. Anche il quarto set è stato giocato con la stessa intensità, ed è finito lo stesso 25-20 per la San Gabriele.

E' stato il tie-break a decidere la squadra vincitrice, con le ragazze della San Gabriele che, dopo aver giocato punto a punto, hanno regalato punti alle avversarie con due errori in battuta e due in attacco. Finisce così 15-13 per il Francavilla. "E' sicuramente un passo indietro di tutta la squadra -ha commentato Marcovecchio a fine gara-". Nota positiva della serata, oltre al punto in classifica conquistato (con il 3-2 vanno 2 punti alla vincente e 1 alla perdente) è stata l'ottima prestazione di Martina Di Santo, classe 1998, decisamente la migliore in campo. "E' stata brava in tutti i fondamentali", ha detto il tecnico vastese.

Domenica prossima, alle 18 presso il Centro Sportivo San Gabriele, sfida complicata all'Orsogna terza in classifica.