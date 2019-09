Un dolce trionfa nella rassegna gastronomica "L'Abruzzo in tavola" riservata ai professionisti dei migliori locali in circolazione all'interno del ristorante "Aceto" di Brecciarola di Chieti. Si tratta della "Fantasia di dolci abruzzesi" preparata dallo chef Francesca Bozzelli del ristorante "San Marco" di Vasto. Il gustoso elaborato è stato premiato dal Presidente dei Cuochi di Villa S. Maria Domenico Di Nucci e dall'esperto Michele Luca al termine di una serata con 11 piatti tra primi, secondi e dolci.



L'evento promosso da Stefania Aceto ha visto agli onori della cronaca anche il giovanissimo Sebastiano Sozio di 25 anni del ristorante "Voglia di mare" di Montesilvano che con le sue "Sagne e ceci" è salito sul podio assieme a Ivano Pallotta del ristorante "Il boscaiolo" di Castel di Sangro con "Gnocchetti di castagne con radicchio e gorgonzola". Il Premio della Critica dedicato a San Francesco Caracciolo è andato allo chef del ristorante Aceto con "Spezzatino di capriolo con patate lavorate e profumate" mentre il riconoscimento della giuria ha visto l'Azienda Agrituristica Fontiana di Castellalto salire alla ribalta con "Le mazzarelle alla teramana".Avrebbero meritato maggiore fortuna il ristorante "Da Silvano" di Francavilla con "Tacconi,ceci e baccalà", l'Esperia di San Vito con "Chitarrina allo scoglio" e la Mugnaia di Città S. Angelo con "Mugnaia aglio e olio".



La manifestazione ha visto anche due preparati fuori concorso con "Pane cotto e foglie" di Concetta Raspa, già campionessa italiana delle casalinghe, trionfatrice a "La prova del cuoco" su Raiuno e a "Cuochi e Fiamme" su La7 e "Le nevole" del ristorante "Al vecchio teatro" di Ortona. Ad accompagnare i piatti il sommelier Gianluca Marchesani ha abbinato i vini della tenuta Blancodini di Pratola Peligna, Chiusa Grande di Nocciano e Cantine Ulisse di Crecchio.



Al termine non potevano mancare i graditi omaggi firmati "Pastificio Mugnaia" di Elice e dolci "Falcone" di Moscufo. "E' la prima volta in un concorso che vedeva riuniti i locali delle diverse province e vincere è stato fantastico perchè il livello era altissimo - hanno detto i responsabili del ristorante San Marco di Vasto - il premio pertanto lo vogliamo dedicare ai colleghi e all'Associazione dei cuochi di Villa S. Maria".