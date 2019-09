E' vastese il giudice che a Bologna ha assolto Vasco Errani, presidente dell'Emilia Romagna. Si chiama Bruno Giangiacomo ed è nato a Vasto il 16 febbraio 1957.

La sentenza (fonte Ansa) - Vasco Errani e' stato assolto perche' il fatto non sussiste dall'accusa di falsita' ideologica in atti pubblici. La decisione del Gup di Bologna Bruno Giangiacomo a conclusione del giudizio abbreviato. La vicenda e' quella di Terremerse.

Il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani, quando ha saputo di essere stato assolto, ha tirato un sospiro di sollievo. Lo ha raccontato il suo legale, Alessandro Gamberini, che gli ha telefonato, visto che Errani non era in aula, ma a casa. "Ho sentito un sospiro di sollievo", ha spiegato ai cronisti l'avvocato.

Il Gup di Bologna ha assolto per non aver commesso il fatto i due funzionari della Regione Emilia-Romagna che, come Vasco Errani, avevano optato per il rito abbreviato nella vicenda Terremerse. I due, Filomena Terzini e Valtiero Mazzotti, erano accusati oltre che di falso anche di favoreggiamento, accusa di cui non rispondeva il presidente poiché fratello di uno degli altri indagati, Giovanni Errani.

Quella che ha mandato assolto Vasco Errani è una "sentenza che dimostra in maniera inequivocabile la correttezza e l'onestà del presidente Errani e la totale limpidezza dei suoi comportamenti". Con queste parole il segretario del Pd di Bologna, Raffaele Donini, ha espresso la sua grande soddisfazione per la sentenza che ha mandato assolto il presidente dell'Emilia-Romagna.

"Sono contento. Vedo che la verità si è fatta strada". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani alla notizia della piena assoluzione nel processo sulla vicenda Terremerse.