Il Lions Club di San Salvo in collaborazione con l’Associazione Diabetici del Comprensorio di Vasto e la Croce Rossa, sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, per domenica 11 novembre organizza a San Salvo la Giornata Mondiale del Diabete 2012. Medici e infermieri volontari, con la supervisione di medici appartenenti al Lions Club di San Salvo, effettueranno la misurazione gratuita del diabete e della pressione arteriosa.



Questo il programma: ritrovo a San Salvo Marina pista ciclabile Via Vespucci, passeggiata San Salvo Marina-Vasto Marina e ritorno; dalle 16,00 alle 20,00 in Piazza Giovanni 23°controllo gratuito del diabete, della pressione arteriosa e del peso. Tutti i cittadini che intendono aderire a questa iniziativa, possono recarsi nel luogo indicato.



Lo scopo della manifestazione - ha sottolineato il presidente del Lions Club di San Salvo Antonio Cocozzella - è quello di sensibilizzare i cittadini a porre la giusta attenzione al proprio stato di salute e a fare prevenzione. Saranno effettuati controlli gratuiti della glicemia e della pressione alla presenza di medici volontari appartenenti al Lions Club, che forniranno indicazioni e suggerimenti agli intervenuti".



L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Lions Club San Salvo, Gruppo Croce Rossa San Salvo, Associazione Diabetici del vastese e Centro di diabetologia di Gissi. Slogan della manifestazione è "Contro il diabete, occhi aperti!". Martedì 6 novembre, i soci Lions, hanno inteso ricordare gli amici Lions defunti Raffaele Artese e Antonio Bruno con una Messa celebrata dal parroco don Domenico Campitelli nella chiesa di San Nicola.