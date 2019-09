L’assessore alle Politiche Sociali, Antonio Spadaccini, attraverso l’Istituzione dei servizi sociali del Comune di Vasto, rende noto che in data 5 novembre 2012 sono stati pubblicati due avvisi pubblici, il primo in favore di 11 soggetti diversamente abili che, in possesso dei requisiti d’accesso, potranno svolgere un lavoro di natura occasionale con pagamento mediante voucher del valore mensile di €. 300,00 lordi presso i contesti lavorativi individuati dalle assistenti sociali.

Il secondo in favore di 20 donne svantaggiate che potranno svolgere un lavoro di natura occasionale con pagamento mediante voucher del valore mensile di €. 400,00 lordi presso i servizi domiciliari dell’Istituzione.



Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire presso la sede dell’Istituzione in via Nicola Bosco, s.n.c. entro, e non oltre, le ore 13.00 del 20 novembre 2012.



Per maggiori informazioni e per ritirare il modulo di domanda e gli altri allegati, contattare le assistenti sociali dell’Istituzione in Via Nicola Bosco s.n.c. - Tel. 0873/309612 – 0873/309614, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure scaricare direttamente il bando con gli allegati dal sito web del Comune di Vasto: www.comune.vasto.ch.it, cliccando su documenti e poi su avvisi pubblici.