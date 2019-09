E' durata poco l'avventura di Antonello Ricci a Napoli in serie A2. Prima i problemi legati al suo tesseramento, poi l'esclusione della squadra partenopea dal campionato, avevano lasciato il giovane cestista vastese appiedato. Per qualche settimana Ricci si è allenato al PalaBcc aggreagato alla BCC Vasto Basket. Ieri è arrivata la firma che lo legherà per la stagione in corso alla Viola Reggio Calabria, formazione che milita in divisione nazionale A (la terza serie del basket italiano). Scende di categoria, vista la situazione contingente, ma avrà molto spazio a disposizione, visto che proprio nei giorni scorsi i calabresi avevano salutato il play titolare Mariani.

La Viola Reggio Calabria, con un passato nobile in serie A, si trova attualmente all'ultimo posto in classifica, dopo essere stata ripescata all'ultimo in A dilettanti ed aver dovuto allestire in poco tempo la squadra. C'è anche un altro abruzzese nel roster di coach Bolignano, il pescarese Fontecchio. Ricci si troverà a sfidare in campionato gli altri due vastesi che militano in DNA, Daniele Parente, che gioca a Torino e Davide Parente, a Lucca.

"Sono contento di essere arrivato a Reggio Calabria -ha detto Ricci-. Ho già avuto diversi colloqui con l'allenatore, che ha detto di puntare molto su di me. Voglio ringraziare la Vasto Basket, coach Di Salvatore e tutti i giocatori, che mi hanno fatto sentire uno di casa in queste settimane di allenamenti". Parte questa nuova avventura, quindi, non facile, ma che il giovane cestista vastese affronta con la voglia di fare grandi cose.