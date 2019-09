Lunedì 5 novembre, presso la sala Multimediale “E: Mattei” di Cupello, si è tenuto il periodico incontro formativo tra le Società calcistiche dilettantistiche del Vastese e del Lancianese, organizzato dal Comitato Regionale FIGC Abruzzo. L’assemblea, presenziata dal Presidente dell’organizzazione Daniele Ortolano, ha ribadito l’importanza sociale del calcio dilettantistico e la funzione educativa delle società sportive.



Nel suo intervento ha spronato le amministrazioni locali ha prendere come esempio il Comune di Cupello in quanto lo stesso con coraggio ed entusiasmo sostiene lo sport cittadino sia in termini strutturali che organizzativi, dando un segnale positivo alle giovani generazioni.



Il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, ha ringraziato il presidente Ortolano per il suo prezioso intervento, ribadendo il valore sociale dello sport: "Cupello ha investito molto sui giovani cupellesi, dando loro la possibilità di giocare i vari campionati di ogni livello e grado, in maniera tale che lo sport sia per loro il miglior percorso per la loro crescita".