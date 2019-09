Raffica di furti a Cupello:

Due tabaccai e due abitazioni private, tra cui anche quella in cui vivono la madre e il fratello del sindaco. E' allarme furti a Cupello, dove stanotte i ladri sono entrati in azione nelle case, fin dentro le camere da letto delle malcapitate vittime. "Non so dire se sia stato usato del narcotico", spiega il primo cittadino, Angelo Pollutri, raccontando quanto è accaduto ai suoi familiari.

"I ladri hanno forzato la porta e sono entrati, rubando solo pochi spiccioli. Nè mia madre, né mio fratello si sono accorti di nulla. Meglio che mia madre non si sia svegliata, altrimenti lo shock sarebbe stato grande. I malviventi hanno arraffato pochi soldi dal cassetto della sua camera da letto. Hanno preso di mira la tabaccheria profumeria che si trova lì di fianco. Sono entrati prima nel negozio e poi in casa dei miei familiari, forse credendo che fosse l'abitazione del tabaccaio". Un'altra rivendita di tabacchi ha subito un analogo furto. Il bottino complessivo ammonta a migliaia di euro tra stecche di sigarette, profumi e soldi. Indagano i carabinieri.