Nel fine settimana visita pastorale dell’arcivescovo padre Bruno Forte nella comunità parrocchiale di Casalbordino. Questo il programma: il 9 novembre, alle ore 8.30 accoglienza di padre Bruno in chiesa, alle 9.00 visita alla scuola media, alle 10.00 visita alla scuola materna statale, alle 10.30 visita alla scuola elementare statale, alle 11.30, visita alla scuola materna delle suore Francescane di Gesù Bambino. Pranzo nella casa canonica alle ore 12,30 e alle 15.00 visita alle case di riposo “Villa Elena e “Domus Pacis” e rito dell’Unzione dei malati. Alle 16.30 incontro con i gruppi parrocchiali in chiesa, alle 18.00 Santa Messa presieduta da padre Bruno, alle 19.00 esposizione del Santissimo Sacramento e veglia eucaristica fino a mezzanotte per interiorizzare le parole dell’Arcivescovo.



Il programma del 10 novembre: alle ore 8.30 accoglienza in Chiesa e momento di preghiera (saluto alla Vergine Maria), alle 9.00 visita all’Istituto Tecnico Commerciale, alle 10.30 visita alla caserma dei Carabinieri, alle 11.00 incontro presso il Municipio con le istituzioni e le associazioni laiche, alle 12.00 benedizione del nuovo centro giovanile. Alle ore 13.00 pranzo presso la casa canonica, alle 14.30 visita al frantoio sociale, alle 15.30 visita al cimitero, preghiera per i defunti e benedizione della Croce da collocare nella rotonda di nuova costruzione, alle 17.00 messa con i ragazzi, alle 18.30 momento conviviale con i ragazzi in oratorio, alle 19.30 visita alla contrada Vidorni e momento di preghiera.

Domenica 11 novembre alle ore 8.30 visita alla casa delle suore, dalle 9.30 alle 10.15 padre Bruno siederà in confessionale, alle 10.30 Santa Messa conclusiva con consacrazione del nuovo altare in marmo, alle 12.00 inaugurazione della mostra ”Colori di Dio” all’oratorio, alle 13.00 pranzo fraterno in oratorio. Presso la Basilica S. Maria dei Miracoli alle 16.30 accoglienza di padre Bruno, alle 17.00 Santa Messa, alle 18.30 l’incontro con il consiglio pastorale parrocchiale, alle 19.45 pellegrinaggio parrocchiale da Casalbordino verso la basilica, alle 21 ora mariana per ringraziare la Santa Vergine per la visita pastorale.

Negli intervalli tra le varie visite, padre Bruno porterà conforto agli ammalati nelle case. La visita pastorale continuerà nella nostra comunità, nei giorni 17 e 18 novembre prossimo.