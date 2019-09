Vittoria e testa della classifica per lo Sporting Pollutri. La squadra che partecipa al campionato di serie C2 di calcio a 5 lancia la fuga per la vittoria del campionato. Nella quarta giornata di campionato, i giocatori allenati da Morelli e D'Alonzo hanno conquistato una sofferta vittoria sul campo del Montesilvano. Al PalaRoma finisce 5-4 per lo Sporting, che così si porta a quota 12 in classifica.

A partire bene sono i padroni di casa, che dopo 3 minuti appena di gioco trovano il vantaggio con Natale. Entra in campo D'Alonzo per dare la carica ai suoi uomini. E il risultato è subito evidente, con lo Sporting che ribalta la situazione portandosi in vantaggio con le reti dello stesso D'Alonzo, D'Amico e Di Ghionno. A due minuti dalla fine del primo tempo il Montesilvano accorcia le distanze con Carpegna. Si va al riposo sul 3-2 per lo Sporting.

Nella ripresa sono ancora gli ospiti ad avere in mano il pallino del gioco. Il portiere Della Penna dimostra ancora una volta tutto il suo valore, respingendo gli attacchi avversari. La gara diventa più dura, con tanti falli commessi. Al 7' della ripresa l'arbitro espelle Iezzi del Montesilvano. Pochi minuti dopo è Ninni a segnare il quarto gol dello Sporting. Al 13' è D'Alonzo a dover lasciare il campo per somma di ammonizioni. Cinque minuti dopo l'arbitro espelle il secondo giocatore del Montesilvano, Marzocchetti. C'è ancora il tempo per la doppietta personale di Di Ghionno e, sul finire dell'incontro, i padroni di casa segnano due reti che a poco servono.

Sabato prossimo lo Sporting Pollutri è atteso dalla sfida con il Pino Di Matteo Paglieta, in cui dovrà fare a meno di D'Alonzo e con le condizioni di capitan Fortunato, tornato da Montesilvano con un ginocchio malconcio, da valutare.

Montesilvano calcio a 5: Marzzocchetti, Sfamurri, Della Torre, D'Orazio, Perfetti, Di Clemente, Rosa, Cilli, Natale, Iezzi, Carpegna, Di Timoteo.

Sporting Pollutri: Della Penna, D'Alonzo, Ninni, Di Risio, Di Paolo, Picciotti, Moretta, Fortunato, D'Innocenzo, D'Amico, Di Bello, Di Ghionno.

Marcatori: primo tempo (2-3), 3' Natale (M), 7' D'Alonzo, 8' D'Amico, 16' Di Ghionno, 28' Carpegna (M), s. tempo 11' Ninni, 18' Di Ghionno, 23' Rosa (M), 30'+1' Carpegna (M).

Ammoniti: p.t. 30'D'Alonzo, s.t. 5' Iezzi, 13' D'alonzo.

Espulsi: s.t. 7' Iezzi (M), 13' D'Alonzo, 18' Marzzocchetti (M).

Juniores. Torna a vincere a suon di gol la formazione juniores allenata da Alfredo Lanza. Nella sfida contro il Real Guardiagrele i ragazzi terribili dello Sporting ottengono una grande vittoria per 9-2. A segno vanno, con una doppietta a testa, Di Risio e Di Bello, cui si aggiungono le reti di Tieri, Stefano, Sallese e Verini. Una vittoria che conferma il valore di questi ragazzi, molti dei quali sono stabilmente protagonisti anche con la prima squadra.