La bambola appesa dentro il palazzo Genova Rulli potrebbe essere un simbolo satanico. Lo dimostrerebbe la stella a 5 punte rivolta verso il basso disegnata sulla fronte. A lanciare l'allarme è Riccardo Alinovi, portavoce dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

“E' un episodio preoccupante, perché in una piccola comunità come Vasto mai avremmo immaginato che queste storie sconvolgenti potessero accadere. Invitiamo subito il vicequestore Ciammaichella e il procuratore capo Prete ad intervenire su questa vicenda terribile e pericolosa, non vorrei che dietro questi riti satanici ci fossero dei giovani o bambini che potrebbero essere adescati da personaggi ineccepibili", afferma Alinovi parlando delle foto pubblicate da Vastonotizie.

"Difficile, pensare che ci sia qualcuno che a Vasto, di notte, all’interno del Genova Rulli, voglia scherzare. E’ più probabile, invece, che questi riti possano avere sul serio degli adepti nella nostra città. Nelle altre sale di Palazzo, come denunciava don Michele Ronzitti, ci sono topi morti, piccioni in decomposizione e sterco dappertutto. In un’altra stanza c’è per terra un vecchio lenzuolo ed una tanica che fungerebbe da cuscino per chi, con molta probabilità, ha utilizzato quel luogo come dormitorio".