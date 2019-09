Prima partita e prima vittoria per gli Amici del Basket San Salvo. Al Palatricalle di Chieti per la prima giornata del campionato regionale di Serie D contro il Chieti Basket la formazione di San Salvo si è imposta con il punteggio di 49-82. Nonostante il salto di categoria gli uomini di coach Linda Ialacci ripartono da dove avevano chiuso la stagione scorsa, con una convincente vittoria. Il cammino non sarà così facile, visto il livello delle squadre da affrontare, notevolmente migliorato, ma iniziare con il piede giusto è importante per il morale e per la classifica.

Di seguito il tabellino della partita:

San Salvo: Celenza 31 Toth 20 Desiati 12 Tana 7 Gabriele 5 Nanni, D’adamo, Mancini, Sacchetta, all Ialacci Linda

Chieti Basket: Oliva 17 Quarti 9 De Angelis 4 Carchesio 6 Palma 4 Portincasa 2 Rocchetti 5 Capone,Gialloreto,Piccheri,Palma m, all Tatasciore Mario

arbitri di Luzio - De Carlo.

Sabato 10 novembre è invece in programma la prima partita in casa a San Salvo, ore 18:30 presso la palestra dell’Itc Mattioli in via De Gasperi/Monte Grappa contro la Virtus Bk Montesilvano.



Tutto sarà anticipato dalla presentazione ufficiale di staff, giocatori e settore giovanile per la stagione 2012/2013, ore 15 presso la sede di Viale Belgio n.12 a San Salvo.