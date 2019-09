Devastante la Vastese di Michele Stivaletta che supera il Guardiagrele con il punteggio di 7-1. Partita mai in discussione per i padroni di casa che giocano meglio, sono ben messi in campo e hanno un maggiore tasso tecnico. Per gli ospiti, che dal 28' della ripresa restano in nove, non c'è nulla da fare, ad un certo punto l'allenatore avversario Di Chionno chiede più volte a Stivaletta di dire ai suoi di fermarsi.

La cronaca. Il primo tiro della partita è di Cerqueti al 8', ma supera la traversa, al 10' prima azione dei biancorossi, combinazione Di Laudo-Antonino che segna, ma la rete viene annullata dall'arbitro Antenucci per fuorigioco. Al 11' Antonino ci prova ancora da buona posizione, ma la palla finisce fuori. Al 20' una bella parabola a giro di Farhiti va a lato, al 25' Armellini manda in angolo la conclusione di Antonino, sul successivo corner la sfera arriva sui pedi di Di Laudo che la mette dentro per il vantaggio. Passano solo cinque minuti e la Vastese raddoppia con un colpo di testa di Giorgio Finamore che ci riprova di piede al 38' e al 41' ma non riesce a segnare. Nel finale si rivedono gli ospiti in avanti ancora con un tiro di Cerqueti parato senza problemi da Delle Donne.

Nella ripresa El Outtab al 3' non concretizza una buona occasione, poi al 6' arriva il terzo gol: sulla punizione di Farhiti dalla destra interviene Giorgio Finamore che segna di nuovo. Al 13' il Guardiagrele accorcia con un gol di testa di Petrosanu, i biancorossi non ci stanno e rispondono al 18' con Farhiti che dalla destra serve Di Laudo che crossa al centro, sul traversone Angelo Finamore interviene di testa e sigla la quarta rete. Al 23' i padroni di casa di nuovo in gol con Moretta di testa, entrato da appena tre minuti, poi gli ospiti si innervosiscono per alcune decisioni arbitrali e al 28' vengono espulsi sia Castiglione che Sulai per proteste. Al 29' un tiro di Garcia viene parato da Delle Donne, ma i gol non sono finiti: al 33' una bellissima bordata di Giorgio Finamore gonfia la rete, per lui è tripletta, poi in contropiede Angelo Finamore chiude i conti al 34' con la settima marcatura biancorossa. Negli ultimi minuti Antonino ci prova ancora, ma nonostante l'impegno non riesce nell'intento. Buona prestazione della squadra, su tutti Giorgio Finamore, che gol a parte, ha dimostrato di essere elemento di qualità e quantità.

Tabellino

Vastese-Guardiagrele 7-1 (2-0)

Reti: 25' Di Laudo (V), 30, 6' st e 33' st Finamore G. (V), 13' st Petrosanu (G), 18' st e 34' st Finamore A. (V), 23' st Moretta (V)

Vastese: Delle Donne, D'Alessandro, Altieri (28' st Bucciarelli), Finamore G. (39' st Torrione), Savino, Chiari, Farhiti, El Outtab (20' st Moretta), Antonino, Di Laudo (30' st Morrone), Finamore A. (36' st Piras) A disposizione Schiavone, D'Adamo. Allenatore Stivaletta.

Guardiagrele: Armellini, Di Sciascio, Maranzano, Di Fazio, Sulai, Cerqueti, Castiglione, Odorisio, Petrosanu, Garcia, Di Fulvio. Allenatore Di Chionno.

Arbitro: Alberto Antenucci di Vasto

Espulsi Castiglione (G) e Sulai (G) al 28' st per proteste