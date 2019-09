Protesta la Virtus Cupello Calcio a 5 dopo la partita persa sabato 2-5 in casa contro il Francavilla. Secondo la dirigenza e i giocatori l'arbitraggio non sarebbe stato adeguato. Per questo motivo la società, tramite il dirigente accompagnatore Luigi Meninni, ha inviato una lettera di protesta in Federazione e all'Aia Abruzzo. Di seguito il testo.

"Il sottoscritto Meninni Luigi, dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Cupello partecipante al Campionato Regionale di Calcio a 5 – Serie C2 girone B, vuole protestare ufficialmente per la conduzione arbitrale nell’incontro di campionato Virtus Cupello - Francavilla disputata presso il Palasport sito in via De Gasperi a Cupello (CH) in data 3 novembre c.a. La società di cui sopra è amareggiata e delusa dalle decisioni arbitrali del Sig. Di Campli Finore Gabriele della sezione di Lanciano (già designato in occasione del primo turno di Coppa nella gara Cupello-Tombesi Ortona della stagione in corso e resosi protagonista in negativo anche in quella circostanza alla presenza anche dell'Osservatore di gara). Tali atteggiamenti, che denotano solo incompetenza, hanno falsato l’intera partita condizionandone il risultato. E’ inammissibile da parte di tale società, sempre attenta al fair play ed al rispetto dei valori sportivi, digerire l’atteggiamento arrogante e dilettantistico del giovane ed inesperto Sig. Di Campli Finore Gabriele. Se chi dovesse garantire il corretto svolgimento di un campionato così sentito, e non dimentichiamolo economicamente dispendioso, non ha il buon senso di dirigere incontri ufficiali, la nostra protesta si alza forte e perentoria. Ovviamente tutto ciò non vuole sovvertire il risultato finale, per altro accettato con somma sportività e rispetto dell’avversario; ma quello che non ammettiamo è la designazione di arbitri totalmente inadeguati alla direzione di gare. Con l’educazione e il fair play che ci ha contraddistinto finora e sempre lo farà, vogliamo rivolgere tutta la nostra amarezza per gli eventi menzionati nella speranza di una più attenta gestione della amministrazione sportiva ed arbitrale e della tutela dei più alti valori dello sport".