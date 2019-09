E’ iniziato martedì 30 ottobre, presso il palazzetto dello sport di Cupello, la prima edizione del Torneo Interforze di calcio a 5 Santa Barbara – Memorial Michele La Verghetta, organizzata dall'Associazione Vigili del Fuoco in congedo onlus di Vasto, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Associazione Turistica Culturale Sportiva Italiana, sotto l’egida degli Enti di promozione sportiva Opes, Organizzazione per l’Educazione allo Sport e Sportnazionale.



Alla manifestazione prenderanno parte le squadre della Guardia di Finanza Vasto, Polizia Penitenziaria Vasto, Capitaneria di Porto Vasto, Carabinieri Vasto-Cupello, Vigili del Fuoco Vasto, Polizia Municipale Vasto, Avvocati Vasto e Associazione Nuova Iniziativa dell’Asl Vasto. La Guardia di Finanza, che in panchina ha il mister Salvatore Maggio è una formazione collaudata ed è la principale favorita, avendo vinto, in precedenza, il torneo Falcone e Borsellino e il Torneo dell’Amicizia.

La squadra della Polizia Municipale di Vasto, guidata da Antonio Di Lena, è invece alla prima partecipazione ad un torneo e presenta la coppia Augelli-Conte e Massimo Palandrani, mentre i Vigili del Fuoco sono considerati la sorpresa. Attenzione anche alla Capitaneria di Porto di Vasto di mister Antonio Zaza.

Il gruppo sportivo dei Carabinieri, guidati da mister Pietro Zilli, rappresentano l'incognita del torneo. La squadra della Polizia Penitenziaria, con una formazione rimaneggiata, con il trio Della Contrada, Notarangelo e Berardini, può fare bene. La squadra degli avvocati, oltre al duo dei fratelli De Mutiis, conta sull’apporto di Gianfranco Iammarino. L’Associazione Nuova Iniziativa Asl Vasto invece ha in rosa l’ex biancorosso Tommaso Savastio, nelle vesti di allenatore-giocatore.

“Il torneo – hanno spiegato Paolo Caldarelli, presidente regionale dell’Opes e Antonio Ottaviano, presidente dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo onlus – si svolgerà all’insegna dell’amicizia e della socializzazione per tenere alto il valore dello sport. Quello puro.”