Si è conclusa la due giorni canora corale del Concorso Nazionale Cori Polifonici - PREMIO "P.Settimio Zimarino" e del Concorso Corale Regionale A.R.C.A..tenutasi a Vasto il 3 e 4 novembre.

Grande successo di pubblico e di critica per la manifestazione che ha posto Vasto al centro della coralità regionale e nazionale per due giorni e grande apprezzamento per l'accoglienza ricevuta dai vastesi e le bellezze della città di cui hanno potuto godere i numerosi coristi pervenuti per le due giornate (in particolare la Chiesa del Carmine e la cattedrale di S. Giuseppe dove si sono svolte le fasi concorsuali, il centro storico di Vasto e la spiaggia di Vasto Marina).

Entrambi i concorsi sono stati organizzati dall'Associazione Corale Stella Maris di Vasto Marina (CH) con la collaborazione dell'A.R.C.A. (Associazione Regionale Cori d'Abruzzo) e la direzione artistica del M°. Paola Stivaletta.

Patrocinio Comune di Vasto e Feniarco (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali).

I risultati ed le notizie dei due concorsi:

Premio "P.Settimio Zimarino"

XVI Edizione

Concorso Nazionale Cori Polifonici

Vasto 3 - 4 Novembre 2012

Il Coro Iride di Roma diretto dal M.° Fabrizio Barchi è il vincitore della XVI edizione del Premio "P. Settimio Zimarino" - Concorso Nazionale per Cori Polifonici.

Alla manifestazione hanno partecipato:

Coro Giovanile Juvenes Cantores Corato (BA) Dir. Luigi Leo

Coro Polifonico di Montagano Montagano (CB) Dir. Giuliano Mariano

Coro "Iride" Roma (RM) Dir. Fabrizio Barchi

Coro dell'Associazione "G. Rossini" Sassari (SS) Dir. Clara Antoniciello

Associazione Corale "Gran Sasso" L'Aquila (AQ) Dir. Carlo Mantini



Al Coro dell'Associazione "G. Rossini" di Sassari diretto dal M.° Clara Antoniciello è stato assegnato il Premio speciale "Tito Molisani" per la migliore esecuzione del brano gregoriano.

Al Coro "Iride" di Roma diretto dal M.° Fabrizio Barchi è stato assegnato il Premio speciale per la migliore esecuzione esecuzione del brano rinascimentale.

La giuria ha voluto assegnare una Menzione speciale, per la vocalità espressa, al Coro Giovanile Juvenes Cantores di Corato (BA) diretto dal M.° Luigi Leo.



La qualificata giuria era composta dai maestri Walter Marzilli (presidente), Giorgio Mazzucato, Dario Tabbia, Guido Messore, Steve Woodbury.

Erano presenti, tra i numerosi addetti ai lavori, il M° Alvaro Vatri vice presidente FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali) e presidente ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio), Gianni Vecchiati presidente della Associazione Regionale Cori (A.R.C.A.) ed i Presidenti delle associazioni corali di Marche, Molise e Sardegna.

Domenica 4 novembre è stata celebrata una suggestiva Messa a cori riuniti diretta dal M° Guido Messore, nella cattedrale di S. Giuseppe , con l'esecuzione della Missa in honorem Sanctae Familiare Jesu, Mariae, Joseph di P.Settimio Zimarino.

Concorso Corale Regional Arca

III Edizione

Vasto 3 - 4 Novembre 2012

sezione POLIFONIA

Hanno partecipato:

Associazione Corale "Gran Sasso" L'Aquila (AQ) Dir. Carlo Mantini

Coro Polifonico di Pescara Pescara (PE) Dir. Nicola Russo

Cappella Musicale Pamphiliana Sulmona (AQ) Dir. Alessandro Sabatini

Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" Vasto (CH) Dir. Luigi Di Tullio

Giuria composta dai maestri:

Walter Marzilli (presidente)

Giorgio Mazzucato

Dario Tabbia

Guido Messore

Steve Woodbury

CLASSIFICA:

Primo Associazione Corale "Gran Sasso" L'Aquila (AQ)

Secondo Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" Vasto (CH)

Terzo Coro Polifonico di Pescara Pescara (PE)



Il Concorso si è tenuto alle ore 15,30 del 3 novembre, presso la chiesa della Madonna del Carmine di Vasto alla presenza di un folto e attento pubblico e di numerosi addetti ai lavori; erano presenti oltre, a numerosi maestri di coro e coristi, il M° Alvaro Vatri vice presidente FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali) e presidente ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio), Gianni Vecchiati presidente della Associazione Regionale Cori (A.R.C.A.) e Luigi Gnocchini presidente della Associazione Regionale Cori Marchigiani (A.R.C.O.M.) .

Per il Comune di Vasto era presente Giuseppe Forte, presidente del consiglio comunale.



sezione FOLKLORE



Hanno partecipato:

Associazione Corale "Gran Sasso" L'Aquila (AQ) Dir. Carlo Mantini

Coro "Francesco Paolo Tosti" Francavilla (CH) Dir. Loretta D'Intino

Associazione Polifonica Tempera Tempera (AQ) Dir. Isabella Aromatario

Associazione Corale "La figlia di Jorio" Orsogna (CH) Dir. Mario Tenaglia

Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" Vasto (CH) Dir. Luigi Di Tullio

Giuria composta dai maestri:

Giorgio Mazzucato (presidente)

Dario Tabbia

Steve Woodbury

CLASSIFICA:

Primo NON ASSEGNATO

Secondo (Ex aequo) Associazione Corale "Gran Sasso" L'Aquila (AQ)

Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" Vasto (CH)

Terzo NON ASSEGNATO