E' la bambina prodigio del tennistavolo abruzzese. Gaia Smargiassi, atleta della San Gabriele Tennistavolo, non finisce mai di stupire. Neanche un mese fa, insieme ai suoi giovani compagni di squadra, aveva ottenuto una vittoria nel campionato di serie C contro una squadra di "grandi". Ora, nel torneo nazionale che si è tenuto domenica scorsa a Terni, è arrivato un grande primo posto.

Una domenica sicuramente da ricordare, visto che Gaia Smargiassi ha battuto atlete provenienti da tutta Italia e di tutte le età. Basta vedere la foto con il podio per rendersi conto del grande valore di questa vittoria. A Terni c'era anche l'allenatore Paolo Caserta, che da quest'anno segue i giovanissimi della San Gabriele. Tanta la sua soddisfazione e quella del presidente del sodalizio vastese, fratel Michele Ciaffi.

Dopo le vittorie regionali e interregionali, per la giovanissima pongista vastese arriva dunque anche la prima affermazione nazionale, festeggiata a casa insieme a familiari e agli amici. Una carriera in ascesa, quindi, così come tutto il movimento del tennistavolo vastese, grazie all'ottimo lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla San Gabriele.