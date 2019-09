Traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi in via San Michele, lungo l'asse viario principale di Vasto. Auto contro moto all'altezza della chiesa dedicata al santo patrono della città.

E' accaduto attorno alle 13.15, orario in cui, in concomitanza con l'uscita degli studenti da scuola, si intensifica la circolazione dei pullman. Mezzi pubblici fermi e una colonna di auto sulla corsia in salita. Qualche automobilista ha anche cercato di fare lo slalom, evitando macchina e moto incidentate. Ma la situazione è peggiorata perché si è creato l'ingorgo in attesa dell'arrivo dei soccorritori.