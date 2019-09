Sabato 10 novembre i Comitati Regionali AIRC e i volontari saranno attivi in molti comuni italiani per sostenere la ricerca sul cancro. Con una donazione di 10 euro sarà possibile ricevere una speciale confezione di cioccolatini Lindt creata appositamente per AIRC. Un piccolo dono alla ricerca che ci aiuterà a dare energia al lavoro dei ricercatori.



La vendita a Vasto verrà effettuata in Piazza Rossetti, tempo permettendo e c/o il Centro Commerciale E.Leclerc "Pianeta", nel caso di maltempo.



Per chi volesse saperne di più



igiornidellaricerca.airc.it/Inpiazza.aspx



igiornidellaricerca.airc.it/Iniziative.aspx