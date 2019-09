Non serve alla Virtus Cupello C5 fare un'ottima partita per evitare una sconfitta. I ragazzi si sono impegnati moltissimo per questa gara, soprattutto per regalare una vittoria al presidente Meninni, ma questa volta sono stati penalizzati dallo stesso arbitro che in Coppa contro la Tombesi aveva provocato l'eliminazione. In quella occasione furono tre gli espulsi.

La partita è stata condizionata da tre errori arbitrali quando il risultato era di 2-2, a tre minuti dalla fine, portandolo sul 2-5. Secondo alcuni tessarati della Virtus su calcio di punizione mentre la squadra avversaria chiedeva distanza un avversario tirava in porta e segnava senza che l'arbitro avesse fischiato. Altri due errori sono invece arrivati da falli concessi in maniera errata. Da segnalare anche l'espulsione di D'Ercole per un fallo che poteva essere da giallo.



La Virtus segnalerà tutto ciò al presidente degli arbitri Rodomonti e al presidente Ortolano.

Secondo la dirigenza partecipare a questi campionati comporta molte spese e sacrifici e la Federazione quando manda ragazzi così inesperti e non preparati crea danni perchè viene a mancare lo spirito sportivo. Sabato la Virtus meritava ed è stata penalizzata.