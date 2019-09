Nella quarta giornata del campionato di serie C di pallavolo la San Gabriele Volley ottiene una importante vittoria per 3-0 contro le concorrenti dirette per la salvezza del Volley Ball Lanciano. Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele è andata in scena una partita combattuta in cui la grinta delle ragazze di Ettore Marcovecchio ha permesso di conquistare l'intera posta in paliio. Con questa vittoria migliora notevolmente la classifica, con il 4° posto non molto distante.

Partono subito forte le padrone di casa. Nel primo set Mariani e compagne lasciano a 15 le lancianesi, facendo ben sperare per il prosieguo della partita. Ma dalla seconda frazione iniziano ad emergere molte incertezze, con molti errori in battuta da parte delle vastesi. Per fortuna delle ragazze della San Gabriele anche il Lanciano sbaglia molto nel servizio, permettendo alla gara di tornare in equilibrio. Il copione del secondo e terzo set è simile, con le padrone di casa che riescono a conquistare quei mini-break che si rivelano decisivi.

"La gara ha evidenziato miglioramenti in ricezione- ha commentato Ettore Marcovecchio a fine gara-, dove abbiamo subito meno punti diretti. In difesa la squadra si è mantenuta su buoni livelli. Qualcosa è ancora da miglioare in attacco". Ieri è stata l'inossidabile Caterina De Marinis a trascinare le sue compagne più giovani. Migliora partita dopo partita Gaia Genovesi ma anche le altre giocatrici della San Gabriele iniziano a prendere le misure al campionato di serie C.

Mercoledì si dispuerà turno infrasettimanale a Francavilla, mentre domenica nuovo match in casa contro l'Orsogna-