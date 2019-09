Lo scorso 30 ottobre presso la pizzeria Pizzipò di Vasto il Lions Club Vasto New Century ha promosso un evento sulla “Storia del Francobollo e della Filatelia”. L’incontro fortemente voluto dal Presidente del Club Paolo Affaldani ha riscosso molto interesse. Relatori della serata sono stati: il Presidente del Circolo Vastophil di Vasto, dott. Giuseppe Galasso e il dott. Salvatore Vallone, officer distrettuale Lions per la filatelìa.

L’evento di grande spessore culturale è stato molto apprezzato dai soci e da quanti hanno partecipato, e a tal proposito si ringraziano fortemente i relatori per l’illustrazione chiara e piacevole dell’argomento ricordando a tutti che Vasto con la sua storia e le sue architetture ha avuto una notevole rilevanza dal punto di vista filatelico nel corso degli anni con svariate emissioni; per citarne alcune, si ricordano quella del 1983 riproducente il Castello Caldoresco e quella del 1987 raffigurante il Borgo Antico.



Anche quest’anno la manifestazione filatelica di Vastophil giunta alla sua XXV edizione ha riscosso molto successo e il Lions Club New Century sempre ben predisposto a promuovere la cultura tra i giovani ha ritenuto assolutamente opportuno dedicarvi una serata.