Ha riscosso grande successo la seconda Festa della Creatività, organizzata dal Laboratorio Creta Rossa con la partecipazione di scuole, enti ed associazioni della città. Facendo una stima dei bambini che hanno partecipato ai laboratori proposti nelle giornate di sabato e domenica, sono stati ben più di mille i partecipanti. Un numero a cui vanno aggiunti genitori, nonni, amici per rendere la dimensione dell'evento.

"Voglio ringraziare le strutture che hanno creduto nel progetto -ha detto Giuseppe Buono di Creta Rossa-, l'amministrazione comunale che si è resa disponibile nell'assistenza logistica, i partner della manifestazione, gli amici che mi hanno sopportato in questi 4 mesi di lavoro e a tutte le famiglie e ai bambini che hanno parecipato così numerosi".

Alla festa della creatività era legato anche un concorso, Brif Bruf Braf, che ha premiato il laboratorio più creativo. "I risultati sono la somma delle preferenze espresse sulle testate giornalistiche e cartacee. Ogni testata ha gestito in modo autonomo le modalità di voto e quini il concorso non è da considerarsi come strumento ufficiale dalla presenza del notaio ma come strumento di partecipazione e libera espressione delle preferenze. Tutte le attività sono stata interessanti, originali e coinvolgenti e la passione e la serietà delle scuole non è classificabile, perchè vincerebbero tutte!"

1. Scuola Il Girotondo

2. Scuola Il mondo del Bambino

3. Asilo La Tana dei Cuccioli

4. La Fattoria degli Elfi

5. Scuola La città del Sole

Ai primi due classificati vanno un buono da 100 euro spendibile presso la libreria Mondadori e un Laboratorio di Animazione alla lettura per bambini.

fotoservizio di Ludovica Meo