Il Cai di Vasto presenta la 6° edizione di Cinema e Cime, Uomini e montagne raccontati dal cinema, un percorso a cura di Nicola Racano. Di seguito il programma.

Venerdì 9 novembre ore 20.45

Piccola terra, di M.Trentini e M. Romano, 2012, 54’;

Un racconto sul valore universale del legame con la terra, su una montagna che torna a vivere; un messaggio di speranza per le terre alte marginali.

Abruzzo e Molise (da ”L’Italia vista dal cielo”), di Folco Quilici, testi: di I. Silone e F. Quilici, 1970 (restauro 2006), 36’

In immagini molto suggestive la magia di una terra aspra; familiari, ‘prepotenti’ protagoniste, le montagne hanno condizionato a tal punto il mondo degli uomini, da divenire la chiave di lettura per la conoscenza dei diversi aspetti della storia e della civiltà delle due regioni.



Sabato 17 Novembre ore 18.00

Filmati su “Guerra e Resistenza in Abruzzo”Incontro in occasione della partecipazione del CAI di Vasto alla “Fiaccolata della memoria” che a Pietransieri, il 20 novembre, ricorda le 128 persone trucidate dai nazisti nel 1943 in contrada Limmari Se uno ricorda da solo, è solo un ricordo. Se molti ricordano insieme, è l’inizio di una nuova comunità.



Sabato 24 Novembre ore 18.00

Sequenze da:

Vajont 9 ottobre 1963. Orazione civile, di Marco Paolini e G. Vacis, 1997, 156’;

Vajont – La diga del disonore, di R. Martinelli, Italia / Francia, 2001, 116’

Per cercare di capire perché una catastrofe che 50 anni fa è costata quasi 2.000 vite ci riguarda così da vicino.



Venerdì 30 Novembre ore 20.45

Terre magellaniche di Alberto M. De Agostini, 1933 (riedizione 2012, a cura del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino, con Associazione Missioni Don Bosco), 104’

Il primo, straordinario, viaggio filmico alla scoperta dei paesaggi ignoti e meravigliosi della Patagonia e della Terra del fuoco: non solo fiordi selvaggi, ghiacciai immensi e spiagge abitate da foche e pinguini, ma anche le uniche immagini esistenti di popolazioni indigene (Ona, Yagan, Alacaluf, Tehuelche) oggi scomparse a causa dell’avanzata del cosiddetto ‘progresso’.



Gli incontri, della durata complessiva di circa 2 ore e mezza ciascuno, avranno luogo presso la sede del CAI di Vasto, via delle Cisterne, 4.