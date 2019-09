Sette motivi per chiudere il Tribunale di Vasto. Va controcorrente Gianluca Garofalo, lettore di ZonaLocale.it. Ecco le sue motivazioni.

"Tutti protestano per la chiusura del tribunale ma guardiamo bene chi. Avvocati , politici e dipendenti. Tutte persone con chiari interessi, si è mai chiesto ai cittadini?

Fortunatamente non ho mai avuto a che fare con la giustizia se non da spettatore per un parente e le assicuro che al tribunale di Vasto ho visto la metafora della nostra Italia.

1) Chiunque e dico chiunque magari con giacca e cravatta può accedere agli archivi, provi a recarsi al primo piano, troverà armadietti completamente aperti (non credo le serrature siano funzionanti) da cui può prendere tranquillamente fascicoli e portarseli via.

2) A luglio l'ascensore del primo piano era rotto (l'ascensore porta agli archivi sotterranei), era rotto già da qualche mese e non so se ora è stato riparato.

3) Il personale del tribunale circola sprovvisto di adeguato cartellino identificatorio, dovrebbe essere la norma negli uffici pubblici.

4) Manca una pianta a piano terra per capire dove trovare chi e cosa....

5) L'ordine di ricevimento alle udienze è un terno al lotto, non vi è nulla di stabilito....la mattina stessa ci si mette tutti davanti alla porta e come all'università si aspetta l'appello.

6) Da nessuna parte è scritto l'orario di ricevimento dei giudici, se un cittadino vuole parlare con loro deve interpellare chi?

7) Il sito del tribunale di Vasto non è aggiornato, i numeri di telefono sono sbagliati.

Io l'ho scoperto da poco, ci sono persone che lo sanno da anni e dove sono state in tutto questo tempo?"