"Ho sentito uno straniero che mi chiedeva: Quando c'è la messa? Mi sono girata e mi ha strappato la collana dal collo". Scossa, spaventata dall'accaduto la vittima racconta lo scippo che ha subito in pieno centro di Vasto. L'ennesimo furto ai danni delle donne colpisce un'insegnante in pensione, componente del Coro delle nonne, l'associazione di cui è animatrice Angela Poli Molino.

Oggi pomeriggio il gruppo si è riunito per le consuete prove di canto, che si svolgono dentro la chiesetta di Santa Filomena, annessa all'antico palazzo Genova Rulli, che una volta era sede del Tribunale di Vasto. Il piccolo tempio, custodito con cura da don Michele Ronzitti, si trova in via Anelli, a due passi da Porta Nuova, in piena città antica.

Al termine delle prove, la pensionata è uscita dalla chiesa. A quel punto, si è avvicinato un uomo presumibilmente sulla trentina. La vittima probabilmente non lo ha visto arrivare. "Quando c'è la messa?", le ha chiesto il ladro. Lei si è girata e l'uomo le ha messo le mani addosso, strappandole la collana.

La donna è stata accompagnata dalla figlia nella caserma dei carabinieri di piazza Dalla Chiesa per sporgere denuncia.