La Vastese 1902 continua a vincere e segnare tanti gol. Nella gara contro la Flacco Porto Pescara i biancorossi si impongono con il netto risultato di 4-0, che porta a tre le vittorie consecutive dei biancorossi. Con il contemporaneo pareggio dell'Acqua e Sapone la Vastese centra l'aggancio in vetta alla classifica.

Nella prima fase del match le due formazioni cercano di studiarsi a vicenda. All'ottavo minuto, su cross dalla sinistra di Soria, Della Penna manda alto sulla traversa. Ci prova la Flacco, con un traversone dalla sinistra di Rapino e Di Francesco che in area non aggancia.

Al 12' del primo tempo sono ancora gli ospiti a cercare la via del gol con Di Tella. Ci prova ancora Peppe Soria, ma senza esito, al 13' e al 25'. La gioia per i padroni di casa arriva al 39', sugli sviluppi di un calcio di punizione. E' capitan Luongo ad incornare per l'1-0. Gli ospiti vanno vicini al pareggio dopo una bella azione sulla sinistra di Bianchi, ma Marconato respinge con i piedi.Passano 2 minuti e Soria viene lanciato a rete da un pregevole assist di Vincentini. Per il bomber biancorosso è un gioco da ragazzi infilare la porta della Flacco con un bel pallonetto. Il primo tempo si chiude con il 2-0.

Nella ripresa è ancora la Vastese ad attaccare. Al primo minuto di gioco il tiro di Della Penna viene deviato in angolo dal difensore. Ci provano ancora gli ospiti con La Selva. A metà della ripresa iniziano a farsi i sentire i (pochi) tifosi della Vastese in curva d'Avalos. Fino a quel momento si era giocato in un silenzio quasi surreale.

Al 19' è ancora Vicentini a dettare il passaggio vincente per Aquino che non sbaglia. Il bomber biancorosso si ripete 4 minuti più tardi. Per lui è l'ottavo gol in 7 partite con la Vastese. Sul 4-0 la partita di fatto si chiude, con gli ospiti che cercano senza esito il gol della bandiera e i biancorossi che mollano un po' la presa.

Arriva dunque questa nuova vittoria, che porta tanta fiducia in casa biancorossa, soprattutto per il primato conquistato dopo un difficile avvio di campionato.