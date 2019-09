La seconda edizione della Festa della Creatività, organizzata dal Laboratorio Creta Rossa, ha vissuto ieri il suo momento clou. Sono state decine e decine i bambini che hanno preso d'assalto i laboratori allestiti nel centro storico, in un percorso "artistico" che si snodava da piazza Diomede fino ad arrivare a piazza del Popolo.

Proposte artistiche variopinte e diversa l'una dall'altra, messe in campo da scuole, associazioni, gruppi ed altri enti. Il tutto all'insegna del divertimento e della creatività. E il centro storico si è riempito come raramente accade in questa parte dell'anno, a dimostrazione che quando ci sono attività interessanti i vastesi amano il cuori della città.

La Festa della creatività si conclude oggi, con giochi e altri interessanti stand nella mattinata e con la premiazione del concorso Brif Bruf Braf oggi pomeriggio.

Fotoservizio di Ludovica Meo