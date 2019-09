Stavano rovistando dentro i cassonetti della raccolta degli indumenti usati. Volevano rubare. La loro presenza nell'area della rotatoria di Sant'Onofrio, lungo la circonvallazione Istoniense, non è passata inosservata.

Erano le 17. Sul posto passava una pattuglia degli Ispettori ambientali comunali di Vasto. Gli uomini di Eustachio Frangione sono immediatamente intervenuti. Quando si sono avvicinati agli stranieri gli Ispettori hanno chiesto loro di fornire i documenti. A quel punto è scattata la fuga dei 4 rumeni, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, che si sono dileguati nelle strade circostanti. Erano diretti verso il centro della città. Gli ispettori ambientali li hanno rintracciati in via Sant'Anna, in un'abitazione in cui risiedono. L'intervento è stato eseguito insieme alla polizia municipale, coordinata in questa operazione dal tenente Giuseppe Del Moro. Gli stranieri sono stati identificati.

Ora saranno gli agenti della Polizia Municipale a proseguire con le indagini. Quello che va accertato è se sono stati loro a rompere i contenitori dei vestiti. Sembra che qualche residente della zona avesse già segnalato la presenza di persone attorno a quei contenitori nei giorni scorsi. I quattro stranieri che stavano frugando in mezzo a quel mucchio di vestiti, che restano abbandonati nello spazio verde, potrebbero non essere gli stessi che hanno rotto i contenitori. Di certo dovranno rispondere del rifiuto a fornire le generalità.

Visto l'episodio accaduto sarebbe il caso di ripulire l'area da tutta quella merce ormai rovinata e poi ripensare una migliore politica per la gestione di queste situzioni. I raccoglitori per i vestiti usati sono una importante risorsa, però troppo spesso accadono episodi come quello di questa sera, in cui, per diversi motivi, leciti o meno, c'è chi pensa di poterli utilizzare a proprio piacimento.